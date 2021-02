De avondklok wordt na 2 maart verlengd, laten bronnen weten aan persbureau ANP en het AD. De eerste week van maart kunnen middelbare scholen de deuren wel weer deels openen, zou zondag in het Catshuis zijn besproken.

Formeel wordt het besluit pas dinsdagochtend door het kabinet genomen. Dinsdagavond volgt een persconferentie, waarin het besluit wordt toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Hoe de heropening van de middelbare scholen eruit gaat zien, is nog niet bekend. Een optie die al langer op tafel ligt, is dat per dag slechts een aantal klassen fysiek naar school gaat.

De afgelopen tijd pleitten meerdere organisaties ervoor om middelbare scholen te heropenen. Niet alleen hebben leerlingen grote achterstanden opgelopen, ook hebben ze mentaal last van de sluiting. Onder meer UNICEF Nederland, de Nederlandse ggz, en het Trimbos-instituut zeiden zich ernstige zorgen te maken.

Mogelijk ook kappers weer aan de slag

Volgens onder meer het AD en de NOS wordt ook gekeken of contactberoepen zoals kappers weer aan het werk kunnen gaan. Dit zou dan onder strenge voorwaarden gebeuren. De krant schrijft dat hier dinsdag nog een knoop over wordt doorgehakt.

Rutte zei vrijdag nog weinig ruimte te zien voor versoepelingen. Volgens Rutte stabiliseren de coronacijfers momenteel en gaan die "zelfs een beetje de verkeerde kant op". Hij is vooral bezorgd over de Britse coronavirusvariant, waarbij sprake is van een "te snelle toename".