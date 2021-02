De politie is bezig met het beëindigen van een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. De Mobiele Eenheid (ME) heeft inmiddels een charge uitgevoerd.

De honderden demonstranten houden onvoldoende rekening met de geldende coronamaatregelen. Ook is de demonstratie illegaal, laat de gemeente Amsterdam weten. De betoging wordt daarom op last van burgemeester Femke Halsema ontbonden.

Niet alle demonstranten geven gehoor aan de oproep om het plein te verlaten. "Ondanks uitvoerig waarschuwen blijft er een kleine groep op het Museumplein aanwezig", aldus de gemeente.

Het Museumplein is de afgelopen tijd meerdere keren toneel geweest van demonstraties tegen de coronamaatregelen. Op 17 januari liep de demonstratie uit op rellen, toen naast betogers tegen de coronamaatregelen ook relschoppers naar de stad kwamen. Dat leidde destijds tot een heftige confrontatie tussen betogers en politie.

De weken erna werd het Museumplein geregeld aangewezen als 'Veiligheidsrisicogebied', waarbij de politie preventief mag fouilleren. Deze maatregel werd genomen omdat er signalen waren dat relschoppers zich weer in het gebied zouden verzamelen.

Het Museumplein was zondag echter niet aangewezen als veiligheidsrisicogebied.