De politie is bezig met het beëindigen van een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. De Mobiele Eenheid (ME) heeft inmiddels een charge uitgevoerd. Er zouden ruim 1.000 mensen aanwezig zijn in het park.

De demonstranten houden onvoldoende rekening met de geldende coronamaatregelen. Ook is de demonstratie illegaal, laat de gemeente Amsterdam weten. De betoging wordt daarom op last van burgemeester Femke Halsema ontbonden.

Niet alle demonstranten geven gehoor aan de oproep om het plein te verlaten. "Ondanks uitvoerig waarschuwen blijft er een kleine groep op het Museumplein aanwezig", aldus de gemeente.

Anders dan voorgaande weken heeft de gemeente het plein deze zondag niet aangewezen als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Dan zou ingrijpen door de politie gemakkelijker kunnen.

Op 17 januari, eveneens een zondag, ontstonden ongeregeldheden nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) besloot een door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstratie van zo'n 2.000 mensen te ontbinden. Daarna kwamen er op zondag telkens groepen mensen naar het plein die wisten dat ze daar niet mochten demonstreren. Dat leidde twee zondagen achtereen tot ongeregeldheden.