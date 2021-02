Israël heeft zondag opnieuw versoepelingen doorgevoerd nadat het land al snel enorme stappen wist te zetten met het coronavaccinatieprogramma. Bij de helft van de bevolking zouden inmiddels prikken zijn gezet, schrijft persbureau Reuters zondag.

Bij de meeste vaccinaties is het Pfizer-vaccin gebruikt. Bij 45 procent van de 9 miljoen inwoners zou al één prik met het middel zijn gezet. Het toedienen van twee vaccindoses heeft de hoeveelheid verwachte COVID-19-besmettingen met 95,8 procent doen afnemen, schrijft Reuters op basis van overheidsdata.

In het land mogen alle winkels weer open, evenals markten, musea en bibliotheken. Daarnaast worden sportscholen en zwembaden ook heropend, maar alleen personen die gevaccineerd zijn of die immuniteit hebben opgebouwd tegen COVID-19 na een eerdere besmetting mogen gebruik maken van die voorzieningen.

Basisregels zoals onderling afstand houden blijven van kracht. Ook overige maatregelen, zoals het halveren van de maximum capaciteit in gebedshuizen en het verbieden van dansen in feestzalen, blijven gelden.

De versoepelingen volgen exact één jaar na de eerste vastgestelde coronabesmetting in Israël. Premier Benjamin Netanyahu wil in maart de economie in het land verder heropenen. Critici zien dit als een verkiezingsstunt, omdat Israëliërs in maart naar de stembus gaan.

Israël telt in totaal zo'n 740.000 coronabesmettingen en 5.500 doden. Netanyahu kondigde tijdens de pandemie drie keer een lockdown aan, maar heeft toegezegd dat een vierde niet noodzakelijk zou zijn.