Het RIVM meldt zaterdag 4.604 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er opnieuw fors meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.759). Het is onduidelijk of de inhaalslag die de GGD's na het winterweer maakten de cijfers nog steeds vertekent, zoals afgelopen week wel het geval was.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Het RIVM meldt zaterdag ook 62 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit betekent niet dat deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week Zaterdag 20 februari: 3.759

Vrijdag 19 februari: 3.699

Donderdag 18 februari: 3.642

Woensdag 17 februari: 3.622

Dinsdag 16 februari: 3.593

Maandag 15 februari: 3.459

Zondag 14 februari: 3.375

GGD's maakten inhaalslag na sluitingen winterweer

Het aantal positieve tests steeg sinds donderdag sterk doordat de GGD-testlocaties deze week een inhaalslag maakten, liet een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR donderdag aan NU.nl. weten. Ook vrijdag was het aantal nieuwe positieve tests veel groter dan gemiddeld.

Tijdens het winterweer werden minder mensen getest en moesten afspraken worden verzet vanwege een tijdelijke sluiting van de GGD-teststraten. Daardoor werd het beeld op de virusverspreiding vertroebeld, liet het RIVM dinsdag in de weekupdate weten.