Tot nu toe zijn 79 relschoppers en opruiers veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van vorige maand, zo meldt EenVandaag zaterdag op basis van een rondgang langs alle rechtbanken. De verdachten kregen soms maandenlange celstraffen opgelegd.

Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, zegt dat veel relschoppers achteraf spijt toonden. "Berouw komt altijd na de zonde, en dit zijn daden die een vervolg verdienen."

Tot dusver werden slechts drie verdachten vrijgesproken. Een aantal zaken is aangehouden voor meer onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in gesprek met het programma dat het niet bij deze hoeveelheid vervolgingen blijft. "We zetten alles op alles", aldus een woordvoerder.

De meeste verdachten (22) zijn opgepakt in Amsterdam. Van hen zijn er zestien veroordeeld. Op de tweede plaats staat de regio Zeeland-West Brabant: achttien aanhoudingen en evenzoveel veroordelingen. De Telegraaf meldde begin februari dat in totaal zeker veertienhonderd relschoppers waren aangehouden.

Na de invoering van de avondklok op 23 januari was het zeker vier avonden en nachten op rij erg onrustig in veel steden en dorpen. Dat leidde tot vernielingen, plunderingen en confrontaties met de politie. Op Urk brandde een coronateststraat af, terwijl in Eindhoven een treinstation werd vernield.

Het Verbond van Verzekeraars meldde eerder al dat voor zeker 1 miljoen euro schade is aangericht.