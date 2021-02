Over enkele maanden moeten er dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn om mensen een testbewijs te kunnen geven via de app CoronaCheck, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in De Telegraaf. Zo moet het coronavirus niet alleen beter opgespoord en getraceerd worden, maar moet het ook weer veiliger worden om bijvoorbeeld naar evenementen te gaan.

"We willen testen niet meer alleen gebruiken voor het opsporen en traceren van corona, maar juist ook voor het weer veiliger mogelijk maken van het sociale leven, van werk en het onderwijs", citeert de krant de minister.

De Jonge is enthousiast over de app, waar volgens hem al een tijd aan gewerkt is. In eerste instantie wil het demissionaire kabinet de testbewijzen beperkt inzetten. "Evenementen, de culturele sector en sportwedstrijden zijn de meest logische sectoren waar je aan de slag zou willen met toegangstesten."

Voor winkels, restaurants en werken op kantoor lijkt het testbewijs nog niet te worden ingezet. "Voor de detailhandel en horeca probeer je in de komende maanden meer stappen te zetten om juist zonder toegangstest weer dingen mogelijk te maken. Met toegangstesten maken we dingen mogelijk die anders niet mogelijk waren", zegt de minister daarover.

Testbewijs twee dagen geldig

Een testbewijs zou 48 uur geldig moeten zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) had volgens De Jonge 24 uur geadviseerd, maar dat is volgens hem onpraktisch. "Puur epidemiologisch snap ik het wel, maar 48 uur is praktisch beter hanteerbaar."

Op de iets langere termijn komen er ook zelftests beschikbaar, die wellicht zelfs bij de supermarkt verkrijgbaar zijn, schrijft De Telegraaf. "Het zal nog even duren, maar ik sluit het niet uit dat het over een paar maanden het geval zal zijn", zegt De Jonge.

Een woordvoerder van de minister zegt dat er begin maart 25.000 tests beschikbaar zijn voor tests die bijdragen aan heropening van de samenleving. Vooralsnog worden die ingezet voor experimenten van Fieldlabs. Over meer tests in 'het echte' leven moet nog worden besloten, benadrukt hij. "Maar het ziet er wel naar uit."