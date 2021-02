In Nederland zijn meer dan één miljoen doses van coronavaccins toegediend, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne, zondag op Twitter.

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid wordt gemeld dat zo'n 960.000 prikken zijn gezet. Dat dashboard wordt echter maandag pas weer geüpdatet, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

Het is niet duidelijk hoeveel prikken precies zijn gezet. Het ministerie en het RIVM gaan uit van 'rekenkundige aannames': beide partijen rekenen erop dat alle geleverde vaccindoses aan zorginstellingen en huisartsen binnen vier dagen worden toegediend.

Veruit de meeste prikken zijn tot dusver door de GGD's toegediend: zo'n 660.000. In langdurige zorginstellingen zijn zo'n 200.000 prikken gezet, terwijl in ziekenhuizen zo'n 100.000 Nederlanders zijn ingeënt. Volgens de laatste cijfers hebben huisartsen 14.000 inwoners een vaccindosis toegediend.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders al volledig zijn ingeënt tegen COVID-19. Bij de vaccinatiecijfers maakt het coronadashboard geen onderscheid tussen de eerste inenting en de herhaalprik.

Huisartsen maandag begonnen met vaccineren kwetsbaren

De huisartsen zijn maandag begonnen de eerste kwetsbare mensen te vaccineren tegen COVID-19. De eerste prikken zijn voor mensen die zijn geboren in 1956 of 1957. Ook mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas komen in deze vaccinatieronde aan de beurt.

Mensen van 60 tot en met 64 jaar en mensen met een hoog risico op een ernstig ziekteverloop worden op advies van de Gezondheidsraad versneld gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Het gaat in totaal om ruim één miljoen mensen. Verder worden ook praktijkmedewerkers gevaccineerd.

Ben je benieuwd wanneer jij aan de beurt bent om gevaccineerd te worden? Dat kun je vinden in onderstaande tabel.

Klik in de app op de afbeelding voor de grote versie.