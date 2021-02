Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft vrijdagavond ingestemd met de spoedwet om de avondklok in stand te houden. Hierdoor blijft de avondklok tot en met minstens 2 maart van kracht, ongeacht de uitslag van de rechtszaak die nog loopt over de ingrijpende maatregel.

Voor het wetsvoorstel stemden 45 senatoren voor en 13 tegen. De wet gaat dit weekend al in.

De Staat verloor dinsdag de rechtszaak die protestgroep Viruswaarheid had aangespannen. De rechter concludeerde dat een goede onderbouwing van de avondklok ontbreekt en dat de maatregel op basis van een verkeerde wet is ingevoerd. Daarom moest de maatregel per direct worden opgeheven.

Het kabinet kwam daarom deze week met een spoedwet op basis van een andere juridische grondslag, waardoor de avondklok alsnog kon blijven gelden. Donderdag schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter deze wet. Vrijdagavond kwam de wet ook door de Eerste Kamer.

De Senaat vergaderde vrijdag de hele dag over de spoedwet in de Ridderzaal. In de Eerste Kamer klonk veel kritiek op de juridische onderbouwing, maar toch tekende zich een ruime meerderheid af.

Eerder op vrijdag diende ook het hoger beroep in de avondklokzaak. Het gerechtshof in Den Haag luisterde naar de argumenten van Viruswaarheid en de Nederlandse staat, maar doet pas volgende week vrijdag uitspraak. Tot die tijd blijft de 'oude' avondklokregeling gewoon van kracht. Daardoor was het voor de Eerste Kamer minder belangrijk om nu direct te stemmen over de nieuwe wet.