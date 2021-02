Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kan als het uit de ultrakoude vriezer is gehaald nog twee weken lang in een minder koude vriezer worden opgeslagen, zeggen de farmaceuten vrijdag. Op dit moment kunnen de vaccins, nadat ze uit de vriezer van -70 graden zijn gehaald, vijf dagen in de koelkast worden bewaard.

Pfizer en BioNTech hebben data die de bewering staven voor goedkeuring opgestuurd naar de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. De komende weken sturen de farmaceuten het ook ter goedkeuring naar de andere toezichthouders, waaronder het Europese geneesmiddelenbureau EMA.

Op dit moment wordt het vaccin van Pfizer in een vriezer met ultralage temperaturen (tussen -80 en -60 graden) bewaard: op die manier blijft het vaccin zes maanden goed.

Eenmaal uit de vriezer kan het vaccin tot vijf dagen in de koelkast worden bewaard op temperaturen net boven het nulpunt. De nieuwe bevindingen van Pfizer en BioNTech duiden erop dat het vaccin langere tijd buiten de ultrakoude vriezer kan worden gehouden, mits de tweede vriezer een temperatuur tussen -25 en -15 graden heeft. Dat zou de aanvoer en opslag van de vaccins flexibeler maken.

EU bestelde nog eens 200 miljoen doses van Pfizer-vaccin

Eerder deze week maakte de Europese Commissie (EC) bekend een deal te hebben gesloten voor nog eens 200 miljoen doses van het vaccin. Deze worden nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 EU-landen en komen boven op de eerder bestelde 300 miljoen doses.

Nederland krijgt naar verwachting voor het einde van het jaar 19,5 miljoen doses van het vaccin: genoeg doses om bijna tien miljoen mensen te kunnen vaccineren.

Voorlopig krijgen alleen mensen die in de langdurige of acute zorg werken, bewoners van verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking en thuiswonende tachtigplussers het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend.