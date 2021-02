Het gerechtshof doet volgende week vrijdag uitspraak in de zaak over de avondklok, zei de voorzitter na afloop van het hoger beroep dat vrijdag diende in Den Haag. Tot die tijd blijft de avondklok zeker van kracht.

De rechtszaak was aangespannen door Viruswaarheid. Tot vreugde van de protestgroep haalde een rechter dinsdag in een kort geding een streep door de avondklok. De coronamaatregel was ingevoerd op basis van een noodwet, maar volgens de rechtbank was er geen "spoedeisend belang" om de avondklok in te voeren.

De Staat haastte zich dezelfde dag naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof dinsdagavond kort voor 21.00 uur na een chaotisch verlopen zitting. Zo bleef de avondklok in elk geval tot de uitspraak in het hoger beroep gehandhaafd. Daarnaast tekende de Staat ook inhoudelijk hoger beroep aan tegen het vonnis.

Dat hoger beroep diende vrijdag, wederom bij het gerechtshof in Den Haag. Daarin liet het hof na afloop weten volgende week met een schriftelijke uitspraak te komen. Dat gebeurt om 10.00 uur. "We willen er rustig over kunnen nadenken", aldus de voorzitter.

Mocht de beslissing opnieuw in het nadeel van de Staat uitvallen, dan heeft het kabinet nog een spoedwet achter de hand om de avondklok in stand te houden. Donderdag schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter deze wet. Vrijdagmiddag buigt de Eerste Kamer zich erover.