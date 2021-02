Het RIVM meldt donderdag 4.618 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er flink meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.649). Na het winterweer van vorige week en de ijzel van maandag maken de GGD-testlocaties deze week een inhaalslag, laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR donderdag aan NU.nl weten. "We komen terug op normaal niveau."

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Verder heeft het RIVM nog eens 74 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dit betekent niet dat deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Tijdens het winterweer van vorige week zijn minder mensen getest. Ook moesten afspraken worden verzet, omdat GGD-teststraten korte tijd dicht waren. Zo bleven maandagochtend alle locaties dicht wegens code rood door ijzel. Hierdoor vertroebelde het beeld op de virusverspreiding, aldus het RIVM dinsdag.

Inmiddels is het volgens de GGD GHOR weer even druk aan het worden op de testlocaties als voor het winterweer. Afgezegde afspraken worden deze week ingelopen, daarvoor is voldoende capaciteit, aldus de zegsvrouw.

Gemiddelden van de afgelopen week Donderdag 18 februari: 3.649

Woensdag 17 februari: 3.628

Dinsdag 16 februari: 3.604

Maandag 15 februari: 3.469

Zondag 14 februari: 3.390

Zaterdag 13 februari: 3.458

Vrijdag 12 februari: 3.444