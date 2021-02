De ademtest die helpt het coronavirus te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen, meldt de GGD Amsterdam donderdag. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met onduidelijke testuitslagen. De GGD meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat de ademtest zeer betrouwbaar is.

"Wel blijkt dat bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde interpretaties", zegt de GGD. "Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat hier ruimte is voor verbetering."

Vorige week kregen mensen na een negatieve ademtest kort daarop na een PCR-test toch een positieve uitslag. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd was afgenomen. Daarna werd besloten de ademtesten tijdelijk niet meer te gebruiken en ze te onderzoeken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en GGD Amsterdam willen samen met Breathomix, de producent van de SpiroNose-ademtest, het hervatten van de test "zo goed mogelijk vormgeven". Daarvoor wordt een extra expertteam ingezet.

Geen wattenstaafjes en direct een uitslag

De ademtest is een alternatief voor het wattenstaafje diep in de neus. Je moet in een apparaat blazen en krijgt direct een uitslag. De bedoeling van de sneltesten was dat bezoekers met een negatieve uitslag direct naar huis konden. Mensen met een positieve uitslag werden aanvullend getest.

Na een proefperiode werd de ademtest sinds 29 januari officieel gebruikt op twee testlocaties in Amsterdam: het Buikslotermeerplein en de RAI. Dat gebeurde na een positief advies van het OMT, het team van deskundigen.

Eerder zei een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR dat het de bedoeling is dat de ademtest op een later moment landelijk wordt ingezet. "Als we de test breed landelijk in willen zetten, willen we er zeker van zijn dat we deze test ook zorgvuldig kunnen implementeren."