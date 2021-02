Het demissionaire kabinet neemt op "korte termijn" een beslissing over het in gebruik nemen van zogeheten coronatestbewijzen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf. Een negatieve testuitslag zou inwoners kortstondig meer vrijheden kunnen bieden.

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW vertelt in gesprek met het dagblad dat het ministerie al werkt aan een plan om toegang tot voorzieningen te koppelen aan een negatieve testuitslag. Dat plan zou "in de tweede helft van maart" afgerond moeten zijn. De woordvoerder van het ministerie kan dit niet bevestigen.

Eerder liet de Gezondheidsraad zich al uit over het in gebruik nemen van coronatestbewijzen. Volgens de deskundigen kan een coronatestbewijs de vrijheid van inwoners tijdens de pandemie vergroten, maar moet per situatie getoetst worden of het eisen van een negatief testbewijs te rechtvaardigen is. Daarnaast mag het beleid niet tot discriminatie leiden.

Thijssen, die namens VNO-NCW gesprekken voerde met het ministerie, zegt in gesprek met De Telegraaf dat één negatieve testuitslag inwoners 48 uur lang meer vrijheden zou verschaffen. "Het is nu aan het kabinet om dat mee te nemen in de routekaart, zodat eerder meer kan" aldus Thijssen.

Als de toegang tot publieke voorzieningen gekoppeld wordt aan een negatieve testuitslag, zou de testcapaciteit in Nederland flink verhoogd moeten worden, erkende demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder al. Volgens Thijssen kunnen de GGD's eind april 400.000 tests per dag afnemen bij inwoners die geen coronasymptomen ervaren. De woordvoerder van het ministerie zegt dat aantal niet te herkennen.

Momenteel kunnen per dag zo'n 200.000 PCR-tests afgenomen worden. De Jonge schreef begin februari in een Kamerbrief dat de testcapaciteit al stapsgewijs wordt opgebouwd richting mei.