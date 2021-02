Doordat het aantal nieuwe coronagevallen daalt, is het risiconiveau in de regio's IJsselland en Gelderland-Midden woensdag aangepast. Het is de eerste aanpassing op de risicokaart sinds 19 december.

IJsselland gaat van het vierde en hoogste niveau, 'zeer ernstig', naar niveau twee: 'zorgelijk'. In Gelderland-Midden geldt voortaan het derde niveau: 'ernstig'.

Voor de coronamaatregelen in IJsselland en Gelderland-Midden heeft de verandering nog geen gevolgen, want de landelijke lockdown duurt zeker tot begin maart.

De nieuwe versie van de risicokaart werd begin deze maand gepresenteerd door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Daarbij werd verklaard dat een regio alleen naar een lager risiconiveau kan als het aantal besmettingen daalt en de capaciteit in de zorg dit toelaat.

Volgens de uitleg van de Rijksoverheid wordt elke twee weken, en indien nodig vaker, op basis van deze cijfers gekeken op welk risiconiveau de 25 veiligheidsregio's zitten. De actuele risicokaart is te vinden op het coronadashboard.