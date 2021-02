Het kabinet komt woensdag met een miljardeninjectie voor het onderwijs als compensatie voor de scholensluiting wegens het coronavirus. Eén van de plannen is om studenten volgend schooljaar de helft van het college- of lesgeld te laten betalen, zeggen Haagse bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

In totaal zou het kabinet een bedrag van 8,5 miljard euro uittrekken in de komende 2,5 jaar om de leerachterstanden weg te werken. Ingewijden zeggen verder dat een groot deel van het geld (6 miljard euro) naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaat. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen is dit 1,3 miljoen.

Los daarvan zou het kabinet ook aansturen op een manier om op 1 maart de middelbare scholen beperkt te heropenen, schrijft De Telegraaf.

Demissionair ministers Arie Slob (voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maken de plannen woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Thuisonderwijs sinds kerstvakantie de norm

Slob zegt woensdag in De Telegraaf dat het kabinet in eerste instantie dacht alle problemen dit schooljaar nog weg te werken. "Dat moment zijn we gepasseerd", aldus de minister.

Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten zijn al sinds half december gesloten in verband met de uitbraak van de Britse coronavirusvariant. Basisscholen en de kinderopvang zijn sinds 8 februari na enkele weken van sluiting weer fysiek geopend. Tijdens de eerste coronagolf in de lente van vorig jaar gingen alle scholen ook al voor langere tijd dicht.

Ondanks de leerachterstanden die middelbare scholieren hebben opgelopen als gevolg van thuisonderwijs gaat het komende centraal examen gewoon door. Wel worden de toetsen in aangepaste vorm afgenomen. Zo krijgen leerlingen de kans om hun examens te spreiden en ook de mogelijkheid tot een extra herkansing.