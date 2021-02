De huidige schoolgaande generatie moet dezelfde kansen krijgen als de generatie die zonder pandemie naar school ging. Dat zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) woensdagmiddag bij de bekendmaking van het ondersteuningspakket voor het onderwijs.

Om leerlingen en studenten diezelfde kansen te bieden trekt het kabinet 8,5 miljard euro uit om in de komende 2,5 jaar de leerachterstanden weg te werken.

Het grootste deel van dat geld (6 miljard euro) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

"Het programma is ongekend in aard en in omvang", aldus Slob. "Daarmee doen we recht aan leerlingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis."

Bijles kan kortere vakantie betekenen

Volgens de minister wordt er gericht gekeken naar "wat elke leerling nodig heeft om de pijn te verzachten". Daardoor kunnen scholen zelf de keuze maken waar ze het geld aan besteden.

Dat kan bijvoorbeeld zijn aan het geven van bijles of het opzetten van zogeheten brede brugklassen, waarin bijvoorbeeld vmbo- en havo-leerlingen zitten. "Dat geeft leerlingen meer tijd om te kijken op welke plek ze tot hun recht komen."

Bijlessen kunnen ook buiten schooltijden, zoals in de zomer of in het weekend gegeven worden. "Dat kan een kortere periode vakantie betekenen voor leerlingen", aldus Slob.

'Land op slot, maar we houden jullie toekomst open'

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zegt dat "corona voor niemand mag leiden tot minder kansen". Volgens haar moet er "flink wat gebeuren om het onderwijs weer op de rit te krijgen".

Ook wordt er gekeken naar het welzijn van leerlingen en studenten. "Want je zal maar eerstejaarsstudent zijn en in een vreemde stad in je eentje zijn begonnen. Je zit al een jaar achter je scherm en hebt amper de kans gehad om nieuwe vrienden te maken", schetste Van Engelshoven.

Slob sloot af met een boodschap richting leerlingen en studenten. "Het land zat afgelopen jaar misschien wel op slot, maar we houden jullie toekomst open."