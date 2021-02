Twee agenten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt toen zij een illegaal feest probeerden te beëindigen in het Noord-Brabantse Berghem. Op het feest waren ongeveer tien personen aanwezig. Twee van hen zijn aangehouden.

Volgens de politie werd het feest gehouden op de Korstestraat en keerden enkele feestgangers zich fysiek en verbaal tegen de agenten toen die ter plaatse kwamen.

Twee van de aanwezigen verzetten zich zo hevig dat ze zijn aangehouden. De twee agenten raakten gewond tijdens de arrestatie van die twee, en ook een van de verdachten raakte gewond.

Over de ernst van de verwondingen bij de agenten kon de politie niets zeggen. De gewonde verdachte is behandeld in het ziekenhuis.