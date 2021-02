Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag als eerste land ter wereld toestemming gegeven vrijwilligers met het coronavirus te besmetten om onderzoek te doen naar wat het virus bij een mens aanricht. Het gaat om maximaal negentig vrijwilligers in de leeftijd van achttien tot dertig jaar.

Sinds vorig jaar wordt al gesproken over het onderzoek, waar de autoriteiten 33,6 miljoen pond (38,6 miljoen euro) in pompen.

Het onderzoek moet onder meer inzicht bieden in hoeveel virusdeeltjes nodig zijn om iemand te besmetten. Ook hopen onderzoekers meer zicht te krijgen op de reactie van het immuunsysteem op een coronabesmetting en welke factoren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe besmette personen virusdeeltjes verspreiden.

De Britse regering zegt dat op een later moment mogelijk ook vaccins die in ontwikkeling zijn worden toegediend aan vrijwilligers, die daarna worden blootgesteld aan het virus. Zo kan worden gekeken welke middelen het effectiefst zijn. De ontwikkeling van die vaccins zou dan versneld kunnen worden.

Virus wordt via de neus toegediend

De proefpersonen krijgen een dosis van het virus via de neus toegediend. Een van de onderzoekers liet eerder weten dat de vrijwilligers goed in de gaten worden gehouden.

Een van de mensen die zichzelf hebben opgegeven is de 23-jarige Jacob Hopkins. In een interview met een lokaal medium laat hij weten dat hij fit en gezond is en dat hij graag wil helpen met het versnellen van het onderzoek naar het virus.

"Logischerwijs zijn er wel ethische vragen over het bewust besmetten van mensen met een dodelijk virus", zegt Hopkins. Zo wijst hij erop dat de mogelijke langetermijneffecten voor jongeren nog niet bekend zijn.