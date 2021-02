De Europese Commissie (EC) heeft met farmaceuten Pfizer en BioNTech een deal gesloten over de levering van nog eens 200 miljoen doses van het coronavaccin. De vaccins worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 EU-landen, waaronder Nederland.

Brussel heeft een optie op een bestelling van nog eens 100 miljoen doses.

De Europese Unie had eerder al 300 miljoen doses besteld. Voor het einde van het jaar moet de EU genoeg doses hebben gekregen om 250 miljoen mensen in te kunnen enten.

"Meer mensen moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden om te helpen het virus te verslaan en de pandemie onder controle te krijgen", zegt Pfizer-topman Albert Bourla in een verklaring.

Nederland krijgt voor het einde van het jaar bijna twintig miljoen doses

Nederland zou voor het einde van het jaar al 19,5 miljoen doses van het vaccin krijgen, genoeg om bijna tien miljoen mensen in te enten.

Het vaccin van de twee bedrijven kwam als eerste op de markt in de EU en in januari werd de eerste prik met het vaccin in Nederland gezet.

Voorlopig krijgen alleen mensen die in de langdurige zorg (zoals verpleeghuizen) of in de acute zorg van ziekenhuizen werken, bewoners van verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking en thuiswonende tachtigplussers het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend.