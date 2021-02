Europese landen hebben tussen maart en november vorig jaar gezamenlijk een oversterfte van ongeveer 450.000 personen geregistreerd, blijkt uit gegevens die dinsdag zijn vrijgegeven door de Europese Unie.

Onderzoekers verzamelden maandelijkse data en vergeleken de sterftecijfers met het gemiddelde van dezelfde periode in de jaren 2016 tot en met 2019. De statistici stelden een Europees gemiddelde vast op basis van de data van alle Europese landen behalve Ierland, dat geen gegevens aanleverde.

De oversterfte bereikte een piek in november. Toen lag het aantal sterfgevallen 40 procent hoger dan het gemiddelde van dezelfde maand in de voorgaande vier jaar. Daarvoor was er een eerste, veel lagere piek in april, toen het aantal sterfgevallen 25 procent boven het gemiddelde lag.

Na april volgde een daling van de oversterfte, maar vanaf augustus nam die weer toe. De sterftepiek in november was met name groot in Bulgarije, Polen en Slovenië. Daar werden meer dan 90 procent meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal in die maand.