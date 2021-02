De politie zet dinsdagavond in verschillende steden extra agenten in vanwege de vele oproepen op sociale media om de straat op te gaan voor bijvoorbeeld een feestje. Die oproepen volgden op het inmiddels opgeschorte besluit van de rechtbank om de avondklok per direct op te heffen.

"We houden overal rekening mee", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). Van hopelijk een toch rustige avond tot spontane demonstraties."

In Den Haag was het bij het Binnenhof na 20.00 uur echter vooral druk met politie. Bij de ingang staan meer politiebusjes dan anders op dinsdagavond. Veel andere aanwezigen zijn er niet.

Op het regenachtige Museumplein in Amsterdam laten ook steeds meer politiemensen zich zien in busjes, met de motor en op de fiets. Onder het Rijksmuseum leek omstreeks 20.30 uur een groepje jongens met harde muziek een feestje te willen bouwen, maar ze vertrokken toen de politie zich liet zien.

De rechtbank oordeelde dinsdagochtend dat de avondklok moet worden opgeheven. De Staat tekende beroep aan en het gerechtshof in Den Haag schortte rond 20.30 uur dat vonnis van de rechter in kort geding voorlopig op.

'Handhaven is gebaat bij duidelijkheid'

Politiebond ACP gaf eerder op de avond al aan dat er veel wordt gevraagd van de politiemensen. "Wat de uitkomst ook zal zijn, deze situatie maakt dat veel politiemensen een hele lange dienst zullen hebben en veel extra politiemensen in dienst geroepen zijn."

Struijs verwacht dat de "discussies niet van de lucht zullen zijn". "Handhaven is gebaat bij duidelijkheid. Wij voeren uit en zijn nu het eerste aanspreekpunt van mensen."

Demissionair premier Mark Rutte is ervan overtuigd dat de avondklok nog te handhaven is. Hij zegt vertrouwen te hebben in de politie en de boa's. "Ik kan me voorstellen dat de handhavers daar verstandig mee omgaan, omdat er verwarring was over wel of niet."