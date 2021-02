De politie zette dinsdagavond extra agenten in vanwege de verwarring over de avondklok en vele oproepen tot straatfeestjes, maar dat blijkt niet nodig te zijn omdat mensen zich aan de avondklok houden. Rond 21.30 uur was het volgens de politie rustig in Nederland.

Er werd besloten extra agenten in te zetten zodat er als dat nodig zou zijn, opgeschaald zou kunnen worden. "Maar dat is niet nodig", zegt een woordvoerder van de korpsleiding. "Het beeld is nu dat het rustig is."

De rechtbank oordeelde dinsdagochtend dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. Het gerechtshof schortte dat vonnis dinsdagavond voorlopig op. Dit gebeurde rond 20.30 uur, een half uur voordat de avondklok zou ingaan.

De avondklok is in elk geval tot vrijdag nog gewoon van kracht, bepaalde het gerechtshof. De politie handhaaft dinsdag wel, aldus de korpsleiding. Maar vanwege de lange onzekerheid, worden mensen eerst aangesproken en gewaarschuwd.

Ook de boa's zullen terughoudender handhaven. "We spreken mensen uiteraard aan op de avondklok, maar je kan niet verwachten dat iedereen het nieuws van uur tot uur volgt", aldus de Nederlandse BOA Bond.

Kort daarna zei demissionair premier Mark Rutte dat hij ervan overtuigd is dat de avondklok nog te handhaven is. Hij zei vertrouwen te hebben in de politie en de boa's. "Ik kan me voorstellen dat de handhavers daar verstandig mee omgaan, omdat er verwarring was over wel of niet."