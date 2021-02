De rechter zette dinsdag een streep door de avondklok. Direct daarna ging het kabinet in hoger beroep en ontstond er een hoop onduidelijkheid over de toekomst van de maatregel. Uiteindelijk besloot de rechter dat de avondklok in elk geval van kracht tot het hoger beroep. Een overzicht van de gebeurtenissen van dinsdag.

Kort samengevat: De avondklok was dinsdagmorgen per direct opgeheven, omdat het volgens de rechter onterecht op basis van een noodwet is ingevoerd.

Een hogere rechter gaat vrijdag op verzoek van de Staat opnieuw naar de zaak kijken.

Weer een andere rechter besloot dinsdagavond dat de avondklok tot het hoger beroep gewoon van kracht blijft.

Oordeel rechter

Het begon dinsdagochtend bij de rechtbank van Den Haag, waar de rechter zich op verzoek van Stichting Viruswaarheid boog over het verzoek om de avondklok per direct af te schaffen.

De rechter gaf de tegenstanders van de coronamaatregelen daarin gelijk, omdat de wet waarop de avondklok is gebaseerd alleen voor zeer spoedeisende omstandigheden is bedoeld. De rechter gebruikte het voorbeeld van een dijkdoorbraak. Op dat moment is er geen tijd om met de Tweede Kamer te overleggen en moet een maatregel snel worden ingevoerd.

De rechter vindt dat de wet niet bedoeld is voor de avondklok in de huidige omstandigheden. Er is sprake van een pandemie, maar de druk op de zorg bevindt zich niet op zijn hoogtepunt en voor de invoering van de avondklok is er ook al vaker over gesproken. Kortom: rechter oordeelde dat de avondklok per direct moest worden opgeheven.

55 Hierom vindt de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven

Staat in beroep

Het demissionaire kabinet werd overvallen door de uitspraak van de rechter. Premier Mark Rutte noemde het een "tegenvaller". Hij benadrukte nog maar eens dat de avondklok op zich geen doel is, maar een middel. Samen met het beperken van thuisbezoek tot één gast per dag en de al langer geldende coronamaatregelen blijft het aantal besmettingen redelijk onder controle.

Om die controle te houden is de avondklok volgens het kabinet (en het Outbreak Management Team) nog steeds nodig. Daarom kondigde de regering aan in beroep te gaan tegen het oordeel van de rechter.

Dat beroept dient vrijdagochtend pas en om ervoor te zorgen dat de avondklok op de tussenliggende dagen nog van kracht kan blijven heeft de Nederlandse Staat het gerechtshof gevraagd zich daarover te buigen.

Hof gewraakt door protestgroep

Vanaf 16.00 uur zou het hof in Den Haag kijken naar dit zogeheten schorsingsincident, maar al voor het over de inhoud ging werd het hof gewraakt door Viruswaarheid.

Volgens de protestgroep was het hof niet onafhankelijk en daar droeg jurist Jeroen Pols meerdere redenen voor aan. Een wrakingskamer besloot echter dat de wraking ongegrond was en de zitting ging gewoon verder.

Uitspraak: avondklok blijft van kracht, in elk geval tot hoger beroep

Rond 20.15 uur was de zitting voorbij en trok de rechter zich terug. Die besloot om 20.40 uur dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, in elk geval tot het hoger beroep van vrijdag. Ze wil niet "dat er gejojood wordt" met een avondklok die misschien nu van tafel gaat, maar in het hoger beroep er weer terug in komt, gaf ze aan.