De avondklok werkt. In combinatie met de maatregel van maximaal één bezoeker per huishouden per dag scheelt de spertijd 10 procent aan nieuwe coronabesmettingen en opnames op de intensive care, schat RIVM-topvrouw Aura Timen dinsdag in gesprek met NU.nl.

Dinsdagochtend oordeelde de rechtbank dat de avondklok wettelijk gezien onterecht is ingevoerd en per direct moet worden opgeheven. Het demissionaire kabinet wil dat de avondklok blijft gelden en heeft het gerechtshof gevraagd om het per direct afschaffen van de maatregel voorlopig tegen te houden.

Het RIVM "volgt deze ontwikkelingen op de voet", aldus Timen, die verder niet wil ingaan op het juridische aspect van de zaak. Wel benadrukt zij dat de avondklok in combinatie met de bezoekregel, sinds de invoering op 23 januari "effect heeft gehad" op het aantal coronabesmettingen, ic-opnames en het aantal losse contacten dat mensen hebben.

Dinsdagmiddag meldde het RIVM dat het aantal positief geteste mensen (25.229) de afgelopen week ongeveer gelijk is gebleven aan het aantal (24.668) van de week daarvoor. Dit duidt er volgens Timen op dat de virusverspreiding weliswaar stabiliseert, maar een algehele daling uitblijft.

"Je kan wel concluderen dat de maatregelen een grote stijging hebben weten te voorkomen, dat de situatie op dit moment nog niet optimaal is en dat we nog steeds in de gevarenzone zitten", zegt zij.

Britse variant wint ondanks strenge maatregelen terrein

Daarbij raken steeds meer mensen besmet met de Britse, besmettelijkere variant van het coronavirus. Rond 12 februari was circa twee derde van het aantal besmette personen, geïnfecteerd met de Britse versie van het coronavirus. "Ondanks de strenge maatregelen, heeft deze variant veel terrein kunnen winnen. Toch had het veel erger kunnen zijn", licht Timen toe.

Verder lieten de afgelopen week iets minder mensen (ruim 190.000) zich testen dan de week ervoor (ruim 195.000). Dit had te maken met het winterweer, waardoor minder mensen naar de teststraten togen en GGD-locaties zelfs korte tijd dichtgingen. Hierdoor heeft het RIVM "minder goed zicht op de virusverspreiding", aldus Timen.