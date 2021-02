Iets minder mensen (ruim 190.000) lieten zich de afgelopen week testen in vergelijking met de week ervoor (ruim 195.000), meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Het winterweer weerhield mensen er volgens de gezondheidsdienst van om naar de testlocaties te gaan. Hierdoor is het zicht op de verspreiding "vertroebeld", aldus het RIVM.

De afgelopen week zijn 25.229 mensen positief getest op het coronavirus. Dat aantal is ongeveer gelijk aan de 24.668 positieve tests van de zeven dagen ervoor. Het percentage positieve tests lag vorige week (11,5 procent) wel boven dat van de week daarvoor (10,7 procent).

In de afgelopen twee weken waren GGD-testlocaties enkele keren korte tijd gesloten in verband met code rood. Zo waren de teststraten maandagochtend dicht wegens ijzel en speelde een sneeuwstorm op zondag 7 februari parten.

Verder is het reproductiegetal (R) toegenomen van 0,91 op 22 januari naar 0,96 op 29 januari. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 96 anderen aansteken.

Britse en Zuid-Afrikaanse variant vaker gevonden

De stijging komt volgens het RIVM doordat steeds meer mensen besmet raken met de Britse, besmettelijkere variant van het virus. Rond 12 februari was circa twee derde van het aantal besmette personen geïnfecteerd met de Britse versie van het coronavirus. De verwachting is dat dit aandeel de komende tijd blijft stijgen.

Dat de Britse variant besmettelijker is, laat ook de R zien. Deze was op 29 januari 1,15, terwijl het reproductiegetal bij de 'oude' varianten op 0,84 lag op dat moment.

Daarnaast wordt ook de zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant vaker gevonden in onderzoeken door het RIVM. Deze aantallen zijn volgens het instituut nog klein. Er zijn geen meldingen van nieuwe besmettingen met de Braziliaanse varianten binnengekomen de afgelopen week.

Aantal dagelijkse positieve coronatests

Aantal ic-opnames stijgt licht

Verder is het aantal coronagerelateerde opnames op intensivecareafdelingen (ic-afdelingen) toegenomen ten opzichte van de zeven dagen ervoor: van 172 naar 191. Het aantal opnames op een verpleegafdeling nam juist af van 1.166 naar 1.120.

Het RIVM ontving in de afgelopen week 423 meldingen over coronagerelateerde sterfgevallen, tegenover 408 in de zeven dagen daarvoor.