De avondklok blijft gelden tot de zaak in hoger beroep is behandeld, heeft het hof in Den Haag dinsdagavond bepaald. Eerder op dinsdag besloot de rechtbank dat de avondklok per direct moest worden opgeheven. Maar tot het hoger beroep daar vrijdag over dient, blijft alles dus bij het oude.

Het hof onderbouwde het besluit om voorlopig door te gaan met de avondklok door te stellen dat het hier om een belangenafweging ging. Het belang van protestgroep Viruswaarheid is beperkt tot een paar dagen, namelijk vrijdag, de dag van het hoger beroep. Daartegenover het belang van de Staat: "het voorkomen van een jojo-effect", aldus het hof.

Dat belang van de Staat weegt volgens de rechter zwaarder en daarom wordt de beslissing tot opheffing van de avondklok geschorst. "Hiermee wordt er nog niet vooruitgelopen op de beslissing in hoger beroep", aldus het hof.

Willem Engel van Viruswaarheid reageerde direct door te roepen: "U maakt een grote fout. U bent er toch inhoudelijk op ingegaan." De rechter reageerde door te zeggen dat het voor vandaag klaar was.

246 Willem Engel na uitspraak avondklok: 'U maakt een grote fout'

Voorlopig einde aan hectische dag

Met de uitspraak komt er een voorlopig einde aan een hectische dag. De rechtbank in Den Haag oordeelde dinsdagochtend nog dat de avondklok onterecht is ingevoerd op basis van een noodwet. Volgens die wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), mag het kabinet in zeer spoedeisende belangen een regel instellen zonder hierbij de Tweede en Eerste Kamer te betrekken.

Volgens de rechter is er in het geval van de avondklok echter geen sprake van een "zeer spoedeisend belang". Dat blijkt volgens de rechter bijvoorbeeld uit het feit dat er al vóór de invoering van de avondklok werd gesproken over de verregaande maatregel.

Ook zou een goede argumentatie voor de avondklok volgens de rechter ontbreken. Er is geen bewezen effect en de druk op de zorg op dit moment is minder dan aan het begin van de corona-uitbraak.

55 Hierom vindt de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven

Staat ging in hoger beroep

De Staat ging vervolgens in beroep tegen het oordeel van de rechter. De avondklok is volgens het kabinet een maatregel "die noodzakelijk is", mede vanwege zorgen rondom de Britse variant van het coronavirus.

Demissionair premier Mark Rutte riep daarom iedereen met klem op zich ondanks de beslissing van de rechter aan de avondklok te houden.