Demissionair premier Mark Rutte roept iedereen op zich met klem aan de avondklok te houden, ondanks de uitspraak van de rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. "Als de avondklok op dit moment niet de juiste juridische basis heeft, betekent dat niet dat deze maatregel niet nodig is."

Ook als de maatregel niet juridisch af te dwingen is, vraagt het kabinet mensen zich eraan te houden, zegt Rutte. "Handen wassen kunnen we ook niet juridisch afdwingen, en de bezoekersregel ook niet. Maar daar moeten we ons ook aan houden."

De rechtbank oordeelde dinsdagochtend dat de avondklok onterecht is ingevoerd op basis van een noodwet. Die wet mag namelijk alleen worden gebruikt bij zeer spoedeisende belangen, maar daarvan was volgens de rechter in dit geval geen sprake. Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat er al vóór de invoering van d avondklok werd gesproken over de verregaande maatregel.

De avondklok werd ingevoerd vanwege zorgen rondom de Britse variant van het coronavirus, zegt Rutte. Het kabinet benadrukte dinsdag wederom het belang van de maatregel: "We zijn inmiddels elf maanden aan het vechten tegen het virus. Het feit dat we tot nu toe in staat zijn geweest om, met alle gevolgen van dien, dit virus te bestrijden, is het argument om door te gaan. Alle deskundigen adviseren ons dat die avondklok nu nodig is", aldus Rutte.

Het kabinet is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Dat spoedappel kan volgens minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) op korte termijn plaatsvinden. "Tot die tijd hopen we dat we de uitspraak van de voorzieningenrechter te schorsen is", aldus Grapperhaus. "Het gaat om de bestrijding van de pandemie. Daarvoor hebben we de avondklok nodig, om het aantal contacten zo ver mogelijk te dringen. Wij vinden dat er noodzaak is voor deze maatregel."

Kabinet werkt aan spoedwet 'als extra argument'

Grapperhaus benadrukt dat het gaat om een maatregel die een aparte besluitvorming vereiste. "Die regels hebben we volledig gevolgd. Wij als kabinet hebben heel duidelijk gezegd dat er echt noodzaak en proportionaliteit is op dit punt."

Het kabinet gaat ervan uit dat de inhoudelijke en juridische argumenten aan zijn kant te hebben, maar werkt aan een spoedwet 'als extra argument'. "Die kan heel snel in de kamer liggen. We doen er alles aan om de avondklok te behouden", zegt Rutte.