Tot nu toe zijn in Nederland 35 sterfgevallen na een vaccinatie tegen COVID-19 gemeld, laat het bijwerkingencentrum Lareb dinsdag weten. Dat zijn er twintig meer dan de organisatie vorige week meldde. Het gaat volgens Lareb om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen. Deze problemen zijn volgens de organisatie de meest voor de hand liggende verklaring voor de sterfgevallen.

Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb, onderstreept dat een sterfgeval na vaccinatie niet wil zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie.

"Een aantal kreeg in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen, zoals koorts, misselijkheid en algemeen niet lekker voelen. Deze klachten zijn niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij kwetsbare ouderen mogelijk wel bijgedragen hebben aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand."

Naar aanleiding van sterfte onder ouderen in Noorwegen heeft het geneesmiddelenbewakingscomité van de Europese medicijnwaakhond EMA onderzoek gedaan naar het verband tussen het overlijden van fragiele ouderen en vaccinatie tegen COVID-19. Er werd geen link ontdekt. Eerder meldden de Noorse gezondheidsautoriteiten al dat er geen verband was aangetoond.

Tot nu toe bijna vierduizend meldingen over bijwerkingen

Volgens Lareb zijn tot nu toe 3.945 meldingen over bijwerkingen binnengekomen, waarvan 3.692 na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 204 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna. Bij 49 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn en reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een warmtegevoel. Ook klachten zoals je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts kwamen vaak voor. "Deze klachten passen ook bij de werking van de coronavaccins. De vaccins stimuleren in het lichaam de afweer tegen het coronavirus. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en gaan ze na een paar dagen over", aldus Kant.

Lareb ontving ook tientallen meldingen over heftige allergische reacties, zoals uitgebreide huiduitslag en zwellingen rond de ogen of keel. "Alle patiënten zijn snel en adequaat behandeld en hersteld. Heftige allergische reacties na een vaccinatie zijn zeldzaam, maar niet uit te sluiten", vertelt de Lareb-voorzitter.