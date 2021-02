De rechtbank in Den Haag oordeelde dinsdagochtend in een door Viruswaarheid aangespannen rechtszaak dat de avondklok per direct moet worden ingetrokken. Een jurist van de protestgroep noemt de uitspraak van de rechtbank "goed nieuws".

"Het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven te nemen", aldus Viruswaarheid-jurist Jeroen Pools.

De voorzieningenrechter vindt dat de maatregel niet buiten de Tweede en Eerste Kamer om had moeten worden ingevoerd en zet vraagtekens bij de noodzaak van de avondklok. Daarom moet de avondklok per direct worden ingetrokken, oordeelde de rechter.

Protestgroep Viruswaarheid organiseert al geruime tijd demonstraties en andere acties tegen het coronabeleid van de overheid. Deze acties mondden meerdere malen uit in ongeregeldheden.

Viruswaarheid spande daarnaast meerdere keren een kort geding tegen de Staat aan, bijvoorbeeld over de negatieve PCR-test die reizigers moeten kunnen overleggen als zij naar Nederland komen. De eis van de actiegroep in die zaak werd aanvankelijk afgewezen door de rechtbank, waarna ze in hoger beroep ging.