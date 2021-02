Boa's gaan de avondklok niet handhaven nu de rechtbank heeft besloten dat die maatregel moet worden opgeschort, meldt de Nederlandse BOA Bond dinsdag. De politie zegt nog niet te weten welke gevolgen het besluit op de handhaving heeft.

"Wij hebben het net vernomen en zoals het nu lijkt, was de besluitvorming niet correct", aldus de woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond. "Wij wachten nu het besluit van de minister af."

Volgens de bond is er nu te veel onduidelijk over wat er dinsdagavond gaat gebeuren. "Wij zijn een uitvoerende organisatie en doen wat de overheid ons opdraagt." De bond zegt echter ook de uitspraak van de rechter te moeten volgen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dinsdagochtend dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De zaak was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De Nederlandse BOA Bond vraagt zich ook af of de eerder uitgeschreven boetes wel geldig zijn. "Het kan zijn dat alle boetes worden teruggedraaid, maar dat is uiteindelijk aan de rechter."

Politie heeft veel vragen over opheffing van de avondklok

De uitspraak van de rechtbank leidt ook tot veel vragen bij de politie. "We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok", zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). "Maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken."



Het is nog niet bekend wat het vonnis betekent voor de agenten die ingeroosterd zijn om de avondklok dinsdagavond te handhaven. "Het vonnis negeren kan niet." Dit betekent dat de politie waarschijnlijk geen boetes meer kan uitschrijven, "tenzij er andere wettelijke mogelijkheden zijn".



Ook Struijs vraagt zich af wat voor invloed het vonnis heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan. "En wat het betekent voor de bestrijding van de gezondheidscrisis." Hij benadrukt dat het vonnis het vertrouwen van burgers in de aanpak van de coronacrisis aantast.