Het aantal theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat vanwege de coronamaatregelen moest worden uitgesteld, is opgelopen tot meer dan 600.000. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het CBR neemt jaarlijks in totaal anderhalf miljoen examens af. Een groot deel daarvan kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Sinds de invoering van de lockdown op 15 december hebben geen theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten plaatsgevonden. Dit blijft het geval tot het einde van de lockdown, maakte het CBR begin februari bekend. Dit betekent dat er zeker tot en met 2 maart geen examens worden afgenomen bij het CBR.

Alle examens moeten in de periode na de lockdown worden ingehaald. Begin deze maand maakte het rijbewijzenbureau bekend daarvoor plekken tot en met mei te hebben vrijgehouden.

Directeur Alexander Pechtold geeft dinsdagmiddag een toelichting op de cijfers en hoe het CBR de achterstand wil gaan wegwerken.