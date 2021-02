De avondklok moet per direct worden opgeheven, concludeert de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder de Eerste en Tweede Kamer te betrekken in de besluitvorming hierover. Volgens de rechtbank was er echter geen sprake van een noodsituatie, "zoals het geval is bij een dijkdoorbraak".

De avondklok wordt per direct opgeheven. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is een hoger beroep in de zaak wel mogelijk, maar kan de avondklok alleen weer worden ingesteld als het hoger beroep in het voordeel van de overheid uitpakt.

De zaak was aangespannen door Viruswaarheid. De rechtbank stelde de protestgroep dinsdag in het gelijk. De invoering van de avondklok was onwettig, omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van een noodsituatie. Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat al vóór de invoering van de avondklok werd gesproken over de verregaande maatregel.

Daardoor was er geen sprake meer van "superspoed", aldus de woordvoerder van de rechtbank. Voor het gebruik van de wet waarmee de avondklok is ingesteld, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), is een dergelijke noodsituatie een vereiste.

"De rechter heeft meegewogen dat er sprake is van een pandemie, dat er sprake is van een virus dat ook muteert, en de grote druk op de zorg. Het is een tijd van grote zorgen en moeilijke beslissingen. Maar ook, en juist, de ingrijpende, maatregelen, zoals de avondklok, moeten op een goede wet gebaseerd zijn."

Nog onduidelijk wat gevolg uitspraak is voor avondklokboetes

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie tegen NU.nl de uitspraak gehoord te hebben en de zaak te bestuderen. Verdere uitspraken kan een woordvoerder op dit moment nog niet doen.

Het is nog onduidelijk wat de uitspraak van de rechter betekent voor de boetes die zijn uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. "Ook dat is onderdeel van het bestuderen van de uitspraak", aldus de woordvoerder.

Invoering avondklok veroorzaakte veel onrust

De avondklok, die van 21.00 uur tot 4.30 uur geldt, werd op 23 januari ingesteld. Wie geen geldige reden had om dan op straat te zijn, kon een boete van 95 euro krijgen.

Met de maatregel moest verdere verspreiding van het virus worden ingedamd. De invoering veroorzaakte enkele dagen grote onrust in het land: op meerdere locaties braken rellen uit.

De avondklok zou nog tot 3 maart om 4.30 uur in werking zijn. Op 23 februari zouden de geldende coronamaatregelen opnieuw worden geëvalueerd, en zou ook een beslissing worden genomen over verlenging van de avondklok na 3 maart.