Op meerdere vaccinatielocaties in het land zijn maandag vanwege de gladheid op de weg later dan gepland vaccins geleverd, zeggen de GGD en het RIVM desgevraagd tegen NU.nl. Hierdoor moesten in totaal vijftienduizend prikafspraken worden afgezegd.

Vanwege de winterse weersomstandigheden waren vaccinatielocaties al tot 12.00 uur gesloten. Ook daarna kon de afspraak niet voor iedereen doorgaan, omdat het vaccin dat ze in de arm gespoten zouden krijgen er nog niet was.

Onder meer in Gouda, Best, Apeldoorn, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Ede werden de doses pas na 12.00 uur geleverd. In Gouda gebeurde dat bijvoorbeeld om 15.00 uur en in het noorden van het land gebeurt dat pas in de avond.

"We hebben de mensen die gevaccineerd moesten worden drie opties gegeven", zegt een woordvoerder van de GGD Hollands Midden over de situatie in Gouda. "Mensen konden een kop koffie krijgen en blijven wachten, ze konden naar huis gaan en later op maandag terugkomen of mensen konden een hele nieuwe afspraak maken."

In Gouda konden 120 prikafspraken niet op het afgesproken tijdstip doorgaan. Tientallen ouderen kozen ervoor om in de wachtruimte op hun vaccin te wachten, wat voor sommigen uren duurde.

De priklocatie in de Zuid-Hollandse plaats zou eigenlijk tot 15.30 uur openblijven, maar verlengde de openingstijd tot 17.30 uur.