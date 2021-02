Het heeft geen zin de GGD te bellen voor een vaccinatieafspraak als je daar geen uitnodiging voor hebt gekregen, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maandag. Een woordvoerder vertelt tegen NU.nl dat vanwege een nieuwsitem zondagavond op het NOS Journaal een stuk meer mensen de GGD bellen om te vragen of zij eerder aan de beurt mogen.

Een vrouw op de vaccinatielocatie Schiphol vertelde de NOS dat zij een prikafspraak had gemaakt door rechtstreeks de GGD te bellen. Zij had volgens eigen zeggen geen uitnodiging gekregen en kwam ook nog niet in aanmerking voor een vaccinatie.

Blijkbaar was deze vrouw "ertussen geglipt", vermoedt de woordvoerder. "Laat dit dan een uitzondering zijn, want dit is absoluut niet de bedoeling." De zegsvrouw benadrukt dat er geen ruimte is voor mensen die nog niet aan de beurt zijn voor vaccinatie om "toegevoegd te worden" op de priklijst.

Voor echtparen die samen naar de priklocatie willen komen, maar van wie maar één persoon een uitnodiging heeft gekregen, kan soms wel een uitzondering gemaakt worden, aldus de gezondheidsdienst.

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's bleven maandagochtend dicht vanwege de weersomstandigheden. De afspraken van maandagochtend kwamen te vervallen en mensen moeten een nieuwe afspraak maken. Daardoor staan de telefoons in het GGD-callcenter maandag roodgloeiend.