De meeste test- en vaccinatiestraten gaan maandagmiddag weer open, meldt koepelorganisatie GGD GHOR. Alleen in Drenthe blijven alle locaties voor vaccinaties en het afnemen van coronatests de hele dag dicht.

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's bleven maandagochtend dicht vanwege de weersomstandigheden. De afspraken van maandagochtend kwamen te vervallen en mensen moeten een nieuwe afspraak maken.

In Zeeland zijn de eerste testlocaties inmiddels weer opengegaan. Ook de twee vaccinatielocaties in de provincie (in Goes en Terneuzen), zijn weer open. Alleen de teststraat in Sint-Maartensdijk (gemeente Tholen) blijft de hele dag dicht.

Ook in de regio Brabant-Zuidoost wordt weer getest en gevaccineerd. Aan het einde van de ochtend gaan de locaties in het noorden van Noord-Holland open, op de teststraat in Opmeer na.

Vanaf het middaguur kunnen mensen zich weer laten testen en vaccineren in Groningen, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Hollands Midden, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, West-Brabant, Hart voor Brabant, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Halverwege de middag gaan ook de test- en vaccinatielocaties in Friesland, IJsselland, Twente, Gelderland-Zuid, Utrecht en Gooi en Vechtstreek weer open.

In Rotterdam blijven de testbussen de hele dag dicht en in Twente gaan de testlocaties in Hengelo, Bentelo en Denekamp pas dinsdag weer open.