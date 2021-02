Stichting Halt heeft vorig jaar duizenden zaken minder afgehandeld dan in 2019. Omdat jongeren vanwege de coronamaatregelen meer thuis waren, daalde het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling, meldt de organisatie maandag in een rapport.

Wel kregen veel jongeren een coronagerelateerde straf, bijvoorbeeld vanwege overtreding van het samenscholingsverbod.

In 2020 legde Halt 13.421 straffen op, gemiddeld zijn dat er ongeveer 16.500 per jaar. Een op de tien straffen had vorig jaar te maken met het coronavirus. Ruim 1.300 jongeren kwamen bij Halt terecht omdat ze zich niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Een Halt-straf heeft als doel grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen zo vroeg mogelijk te stoppen. Ook excuses aanbieden aan het slachtoffer en een schadevergoeding betalen kunnen deel uitmaken van de alternatieve straf. Die bestaat meestal ook uit werk- en leeropdrachten en gesprekken met de ouders of verzorgers.

"De coronatijd vraagt, net als van iedereen, ook flexibiliteit van Halt", aldus een woordvoerder. "Gesprekken met jongeren en ouders, als onderdeel van een Halt-straf, voeren de Halt-medewerkers online. Het is voor jongeren prettig dat ze op deze manier toch hun straf kunnen afronden."