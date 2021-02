De test- en vaccinatielocaties van de GGD's blijven maandagochtend dicht vanwege de slechte weersomstandigheden, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Voor een deel van de nacht en maandagochtend is door het KNMI code rood afgegeven vanwege verraderlijke gladheid door ijzel.

Tot hoe laat locaties gesloten blijven, is nog niet duidelijk. Dit zal per locatie verschillen. "Per regio wordt bekeken wanneer men weer open kan gaan", aldus een woordvoerder.

Mensen die maandagochtend een afspraak hebben voor een test of vaccinatie, worden verzocht niet te komen. De GGD neemt met deze groep contact op door te bellen of een sms te sturen. Bestaande afspraken kunnen worden verzet.

Ook adviseert de woordvoerder om maandag de website van de regionale GGD te checken. "Daarop zal dan te zien zijn of een locatie wordt heropend om zeker te weten of een afspraak door kan gaan."

De GGD-locaties bleven vorige week zondag ook al dicht vanwege het winterweer. Toen waarschuwde het KNMI met code rood voor de sneeuw en vorst. Tienduizenden afspraken werden verzet. Ook op de dag daarna waren minder locaties open dan normaal.