Het RIVM meldt zondag 3.497 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.390).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Dit gemiddelde is wel enigszins vertekend door het winterweer. Zo besloten de GGD's zondag testlocaties tijdelijk dicht te houden vanwege de hevige sneeuwval, waarvoor code rood werd afgegeven. Alle locaties waren zondag 7 februari dicht en een deel daarvan bleef ook maandag gesloten. Enkele tienduizenden afspraken werden verzet.

Het RIVM heeft zondag ook 23 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dit betekent niet dat deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Aantal dagelijkse positieve coronatests

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur verder gedaald naar 1.859, dat zijn 4 patiënten minder dan zaterdag. Van de opgenomen patiënten liggen er 530 op de intensive care, een daling van 8 patiënten ten opzichte van zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Volgens het LCPS volgt de ziekenhuisbezetting door het coronavirus momenteel een overwegend dalende trend. "We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames."