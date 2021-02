De politie heeft zaterdagavond en de daaropvolgende nacht illegale feesten beëindigd. In Bloemendaal kwamen meer dan honderd jongeren samen in de duinen en in het Zeeuwse Ritthem werden meer dan tachtig samengekomen personen op de bon geslingerd.

De meer dan honderd jongeren werden zaterdagavond door agenten de duinen uit gestuurd, aldus de politie van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op Facebook. De agenten kregen daarbij hulp van politiehonden en de politie in Haarlem.

Op het sociale medium reageert de politie verontwaardigd op het voorval: "Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten. Wij hebben een bestelbus vol met afval even voor hen opgeruimd!"

Het is niet bekend of en hoeveel aanhoudingen de politie in de duinen heeft verricht.

Ook inzet politiehonden bij illegaal feest in Ritthem

In het Zeeuwse dorpje Ritthem beëindigde de politie in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest. Daarbij werden 84 personen bekeurd en 2 personen aangehouden, laat de politie op Twitter weten.



Bij de beëindiging van het feest werden ook politiehonden ingezet. Geluidsapparatuur werd in beslag genomen.

Zaterdag moest de politie al ingrijpen bij een feest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen, schrijft de Gelderlander. Hierbij zijn drie aanhoudingen verricht en boetes uitgeschreven voor het negeren van de avondklok.

Nadat de reguliere agenten en hondengeleiders met onder meer twaalf busjes weer waren vertrokken, kwamen zo'n twintig mensen weer naar buiten om het feest voort te zetten. De politie moest daarom wederom een bezoek aan het woonwagenkamp brengen.

Vanwege de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, zijn dergelijke bijeenkomsten verboden.