Het RIVM meldt zaterdag 4.229 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.458).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Dit gemiddelde is wel enigszins vertekend door het winterweer. Zo besloten de GGD's om testlocaties te sluiten vanwege de hevige sneeuwval, waarvoor code rood werd afgegeven. Alle locaties waren zondag dicht en een deel daarvan bleef ook maandag gesloten. Enkele tienduizenden afspraken werden verzet.

Het RIVM heeft vrijdag ook 67 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dit betekent niet dat deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de datum van melden.

Aantal dagelijkse positieve tests

RIVM: 'Storm is in aantocht'

Het RIVM meldde dinsdag in gesprek met NU.nl dat de "storm" van de Britse coronavirusvariant in aantocht is. Het zou ondanks de dalende besmettingscijfers belangrijk zijn "dat we niet in slaap gesust worden". Hoe groot die storm wordt, is niet duidelijk.

Het reproductiegetal van de Britse coronavirusvariant is hoger dan dat van de 'klassieke' variant. Daarom is het volgens het RIVM erg belangrijk dat mensen de coronamaatregelen blijven naleven, zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten.