De University of Oxford gaat het coronavaccin dat het ontwikkelde met farmaceut AstraZeneca testen op kinderen en jongeren. Er worden driehonderd vrijwilligers van tussen de zes en zeventien jaar oud gezocht, meldt de Britse universiteit zaterdag.

De onderzoekers willen weten of het vaccin ook bij hen werkt. "Het onderzoek borduurt voort op eerdere onderzoeken naar het vaccin, waaruit bleek dat het veilig is en bij volwassene een sterke immuunreactie op gang brengt en erg effectief is", benadrukt de universiteit.

Uitzoeken of het vaccin ook bij kinderen en jongeren werkzaam is, is nu de volgende stap.

"Kinderen hebben meestal weinig last van het coronavirus en worden er doorgaans niet ziek van. Toch is het belangrijk om bij hen de werking en veiligheid vast te stellen, omdat sommige kinderen mogelijk baat kunnen hebben bij inenting", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Andrew Pollard.

De proeven beginnen deze maand. Tot 240 deelnemers krijgen het echte vaccin, de rest krijgt een placebo.

Naar verwachting worden de eerste prikken deze maand nog gezet. Niet alleen in Oxford zullen kinderen worden geprikt en gemonitord, maar ook in Londen, Southampton en Bristol.