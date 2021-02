De politie heeft vrijdag twee carnavalsfeesten in Breda moeten beëindigen. Bij beide feesten werden de geldende coronaregels overtreden, laat de politie weten.

Bij een online carnavalsfeest in een café in de Boschstraat waren negentien mensen aanwezig. "Er werd gehost en in- en uitgelopen. Dat is samenscholing en dat is zoals bekend in deze tijd verboden", aldus de woordvoerder tegen BN DeStem.

De uitbater van het café zegt tegen het nieuwsmedium dat hem was verteld dat onder bepaalde omstandigheden een carnavalsfeest gelivestreamd mocht worden. "Maar ik was onvoldoende op de hoogte van de regels, bovendien had ik vooraf een vergunning moeten aanvragen, wat we vergeten zijn. Heel stom allemaal", aldus de kroegbaas.

In een café op de Havenmarkt was volgens de politie eenzelfde tafereel gaande. Ook daar werd een feest gehouden dat via een livestream te volgen was. Een twintigtal personeelsleden zou daarbij acts hebben opgevoerd.

De politie heeft in totaal negentien processen-verbaal gemaakt tegen de aanwezige feestgangers. Nog eens elf personen in de stad kregen een bon omdat zij de avondklok negeerden.