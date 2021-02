Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om het welzijn van kwetsbaren te verbeteren, zo maakte demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vrijdag bekend.

"We hebben niet alleen een zorgcrisis en een economische crisis, maar ook een welzijnscrisis", zo zei Blokhuis na afloop van de ministerraad.

Het geld is bedoeld om jongeren perspectief te bieden en eenzame ouderen te helpen. Ook komt er geld om mensen van hun "coronakilo's" af te helpen en voor hulp aan dak- en thuislozen, zei de bewindsman.



Er gaat 40 miljoen euro naar hulp aan jongeren. Blokhuis wil het geld investeren in bestaande initiatieven tegen eenzaamheid. Het gaat bijvoorbeeld om het bevorderen van digitale ontmoetingen voor jongeren, zoals in virtuele escaperooms en discussieplatforms.

Ook wordt ingezet op fysieke bijeenkomsten in onder meer buurthuizen en bibliotheken en een-op-eenwandelingen in de buitenlucht.

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor hulp aan kwetsbare groepen. "We willen het mogelijk maken dat mensen die vereenzamen bijvoorbeeld meer huisbezoek en begeleiding krijgen. We zijn daarover in gesprek met gemeenten. Daarvoor moet een heel pakket worden gemaakt."

Om de leefstijl van mensen te verbeteren is 60 miljoen gereserveerd. Daarmee moeten mensen bewust worden gemaakt over hun manier van leven. Verder wordt het mogelijk om advies in te winnen bij leefstijlcoaches. Ook worden daarvoor digitale platforms opgericht, aldus Blokhuis.