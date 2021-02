De Franse non André, de voor zover bekend oudste persoon in Europa, heeft haar 117e verjaardag gevierd in een verzorgingshuis in Toulon. Vorige week kwam ze al in het nieuws omdat ze een besmetting met het coronavirus zonder al te veel problemen had doorstaan.

De non, die eigenlijk Lucile Randon heet, werd afgelopen maand positief getest op het coronavirus. Ze ging in isolatie en vertoonde geen ziektesymptomen, maar voelde zich wel erg moe. In haar verzorgingshuis raakten 81 bewoners besmet met het virus en kwamen 10 mensen om het leven.

Zuster André wilde haar verjaardag eigenlijk geruisloos voorbij laten gaan, maar een zegsman van het verzorgingshuis vertelde dat de kok haar favoriete zoetigheid omelette sibérienne (ook bekend als Baked Alaska) en andere lekkernijen heeft geserveerd. Ze drinkt naar eigen zeggen dagelijks "een klein glaasje wijn".

Over een eventueel naderend levenseinde zei de zuster, die in 1944 tot de katholieke kloosterorde toetrad: "Nee, ik ben niet bang om te sterven." Ze zou naar eigen zeggen gelukkig zijn als ze kan worden herenigd met "haar grote broer, grootvader en grootmoeder".

Zuster André is voor zover bekend de op een na oudste persoon ter wereld. De oudste is Kane Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 jaar oud is geworden.