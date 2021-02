Ongeveer negentig mensen zijn in oktober 2019 in een Chinees ziekenhuis beland met symptomen die lijken op die van COVID-19. Dat meldt het WHO-team dat de laatste maand onderzoek deed in het land naar de oorsprong van het virus, schrijft de Wall Street Journal woensdag.

Officieel meldde Peking dat op 8 december 2019 voor het eerst een patiënt met COVID-19 was ontdekt. Als de vermoedens van het WHO-team kloppen, dan was de 'eerste geïdentificeerde coronapatiënt' in de Chinese stad Wuhan mogelijk toch niet de eerste.

Experts van de WHO, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, deden de laatste vier weken onderzoek in China om de oorsprong van COVID-19 te achterhalen. Dat team concludeerde dinsdag dat een voedselmarkt in Wuhan mogelijk toch niet de plek is waar COVID-19 vandaan kwam.

Volgens China, die de 92 patiënten uit oktober 2019 recentelijk onderzocht, zijn bij twee derde van hen geen antistoffen van het virus aangetroffen. Een derde weigerde mee te werken of is inmiddels overleden. Het WHO-team zegt echter dat dit mogelijk te verklaren valt door de vertraging tussen de ziekenhuisopname en het testen.

De experts hebben het land nu gevraagd om bloedmonsters uit de provincie Hubei, waarin Wuhan ligt, uit de herfst van 2019, om te zien of het virus toen al circuleerde. De Chinese autoriteiten zeggen echter daar nog niet de benodigde toestemming voor te hebben gekregen, omdat die monsters in bloedbanken worden opgeslagen.

'Virus circuleerde al voor december 2019 buiten China'

Mocht het inderdaad zo zijn dat al in oktober 2019 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis lagen, zou dat kunnen verklaren waarom sommige wetenschappers vermoeden dat het virus al in november en december 2019 circuleerde in Europa en de VS.

Eerdere detectie had mogelijk verdere verspreiding kunnen voorkomen. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 2,3 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van een COVID-19-infectie. Bijna 110 miljoen mensen raakten besmet.

Peking oppert de laatste maanden dat het coronavirus buiten China is ontstaan. Zo beweert het land dat het virus via ingevroren eten is meegelift en al eerder was ontdekt in andere landen. Dat scenario wordt nog onderzocht.

Dominic Dwyer, een van de experts in het onderzoeksteam, zei dinsdag dat het waarschijnlijk nog jaren gaat duren om de oorsprong van het coronavirus volledig te begrijpen.