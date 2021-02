Het RIVM meldt woensdag 3.226 nieuwe positieve coronatests. De dichte teststraten op zondag in verband met het winterweer hebben nog steeds effect hebben op dit cijfer, denkt het gezondheidsinstituut.

Normaal gesproken vergelijkt NU.nl de dagcijfers met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit gewoonlijk een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Maar ook dit gemiddelde zou een vertekend beeld geven, doordat zondag niemand bij de GGD getest is. Ook maandag bleven sommige testlocaties gesloten in verband met de sneeuw.

Verder meldt het RIVM dat in de afgelopen 24 uur 78 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd zijn. Het gaat hierbij slechts om de meldingen, deze coronapatiënten zijn dus niet allemaal het afgelopen etmaal overleden.

Tot en met zondag daalde het gemiddelde aantal nieuwe gevallen, maar niet meer zo snel als in de weken ervoor. Het RIVM vreest dat de "storm" van de Britse coronavirusvariant in aantocht is.