Voor de viering van het Chinees Nieuwjaar en carnaval wordt geen uitzondering gemaakt op het advies om thuis maximaal één gast per dag te ontvangen. Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) zegt woensdag dat daar geen ruimte voor is vanwege de vele besmettingen met de coronavirusmutaties.

De situatie met de virusmutaties is nu anders dan eind december, benadrukt een woordvoerder van het NKC. Toen waren ruim tien besmettingen met de Britse mutatie bekend. Nu heeft een meerderheid van de besmette mensen deze variant. Sindsdien zijn ook drie andere varianten in Nederland vastgesteld.

Het aantal reisbewegingen van mensen moet vanwege de coronacrisis beperkt blijven. Ook is het de bedoeling dat mensen samenkomsten vermijden. Dat geldt ook tijdens de twee feestdagen die deze week door een deel van de Nederlandse bevolking worden gevierd. Het Chinees Nieuwjaar is vrijdag en carnaval begint zondag.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ouders met meerdere uitwonende volwassen kinderen tijdens het Chinees Nieuwjaar volgens het overheidsadvies slechts één kind mogen uitnodigen. Dat sommige gezinnen de feestdagen daardoor niet samen met elkaar kunnen doorbrengen, noemt de woordvoerder dan ook een "harde boodschap".

Sinds 20 januari wordt iedereen in Nederland geadviseerd om thuis maximaal één gast per dag te ontvangen. Eind december was dat nog maximaal twee gasten. Dat advies gold ook tijdens de jaarwisseling. Tijdens de kerstdagen mochten mensen één extra persoon uitnodigen, waardoor de gastenlijst uit maximaal drie personen van buiten het huishouden kon bestaan.