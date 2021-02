De "storm" van de Britse coronavirusvariant is in aantocht, zegt Susan van den Hof van het RIVM dinsdag tegen NU.nl. Ondanks de nog dalende besmettingscijfers is het belangrijk "dat we niet in slaap gesust worden". De epidemioloog zegt niet te weten "hoe groot de storm is, maar we weten dat die eraan komt".

Omdat het reproductiegetal van de Britse coronavirusvariant hoger dan dat van de 'klassieke' variant is, hamert Van den Hof op het belang van de coronamaatregelen zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten.

"Het is heel waarschijnlijk dat het aantal besmettingen de komende tijd gaat toenemen en dat willen we met z'n allen zo laag mogelijk houden. Daarom blijven die maatregelen zo van belang."

Het aantal nieuwe positieve coronatests was in de afgelopen week 14 procent kleiner dan in de zeven dagen ervoor. Van den Hof spreekt van "een hele kleine daling". Bovendien is er minder getest, doordat testlocaties vanwege het winterweer voor een deel van die periode gesloten waren.

Zuid-Afrikaanse variant via Dubai verspreid

Ook twee Braziliaanse varianten en de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus krijgen steeds meer voet aan de grond in Nederland.

Het Outbreak Management Team (OMT) constateerde in het laatste advies aan het kabinet dat de Zuid-Afrikaanse variant via Dubai Europa binnenkomt.

Het OMT adviseert positieve coronatests van reizigers uit de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai onder valt) te onderzoeken op de Zuid-Afrikaanse variant. Daarnaast wordt de kiemsurveillance (steekproef waarbij wordt gekeken naar de coronavariant) verder opgeschaald.

Van den Hof noemt het "niet verwonderlijk" dat de Zuid-Afrikaanse variant via Dubai Europa binnenkomt, aangezien veel intercontinentale vliegreizen via Dubai gaan.

Zorgen zegt ze zich niet te maken. "Nee, dat is een groot woord. We moeten het goed in de gaten houden en het is goed dat door samenwerking met andere Europese landen die signalen binnenkomen. Het laat zien dat het nog belangrijker is dat mensen die uit Dubai komen in quarantaine gaan en zich laten testen. Meer dan dat kunnen we niet doen."