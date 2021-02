De voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan is mogelijk niet de plek waar het coronavirus oorspronkelijk vandaan komt, zegt het team van gezondheidsorganisatie WHO dinsdag tijdens een persconferentie ter plaatse. Er is volgens de experts meer onderzoek nodig om de herkomst van het virus te achterhalen.

De onderzoekers, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, arriveerden op 14 januari in China voor een onderzoek van vier weken, waarvan de eerste twee tijdens de verplichte quarantaine.

Het team heeft onder meer de markt in Wuhan bezocht. De eerste besmettingen met het coronavirus werden eind 2019 gelinkt aan deze locatie. Hoofdonderzoeker Peter Ben Embarek zegt dat het beeld van de uitbraak na bijna een maand niet is veranderd.

Zo is het nog altijd niet duidelijk of het coronavirus op de markt is ontstaan. China opperde eerder dat het virus mogelijk met ingevroren eten is meegelift naar de miljoenenstad. Dit scenario wordt momenteel niet door het WHO-team uitgesloten. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, moet nog verder worden onderzocht.

Het virus is waarschijnlijk overgesprongen van dier op mens. Van welke diersoort het virus afkomstig is, moet ook nog nader worden onderzocht. Het zou kunnen gaan om meerdere soorten. Volgens Ben Embarek lijkt het erop dat vleermuizen de bron vormden, maar het is onwaarschijnlijk dat deze dieren in Wuhan waren.

Volgens Dominic Dwyer, een van de experts in het onderzoeksteam, gaat het waarschijnlijk nog jaren duren om de oorsprong van het coronavirus volledig te begrijpen.